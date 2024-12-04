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Nazilli’de trafik kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 23:37
  • Giriş: 04.12.2024 23:37
  • Güncelleme: 04.12.2024 23:37
Kaynak: İHA
Nazilli’de trafik kazası: 2 yaralı



Kaza Nazilli’ye bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hürriyet caddesinde seyir halinde bulunan Y.E.T idaresindeki 09 ALC 901 plakalı motosiklet yaya B.E.’ye çarptı. Çarpışma sonucu yaya ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu iki taraflı trafiğe kapatarak önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralıları Nazilli Devlet Hastenesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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