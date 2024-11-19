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Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 13:18
  • Giriş: 19.11.2024 13:18
  • Güncelleme: 19.11.2024 13:18
Kaynak: İHA
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde durdurulan araçtaki 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde içerisinde E.E., O.E. ve G.Ö. isimli şüpheli şahısların bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 435 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 8 gram skunk, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 2’si gözaltına alınırken, adli süreç devam ediyor.

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