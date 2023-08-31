Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma yaptı.

Nazilli’de A.Ç. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş fişekler halinde ve göz damlası şişesi içerisinde toplamda 52 Gram metamfetamin maddesi, 1 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.