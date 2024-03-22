Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde sokmaya çalışan iki zehir taciri sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Nazilli ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir araç takibe alındı.

Nazilli girişinde narkotik ekiplerinin dur uyarısına uymayarak araçla kaçmaya başlayan zehir tacirleri nefes kesen kovalamacının ardından kıskıvrak yakalandı.

Araçta yapılan aramada yüklü miktarda metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticareti geliri olduğu tespit edilen para ele geçirildi.

M.B. ve M.K isimli 2 sokak satıcısı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme sonucunda uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.