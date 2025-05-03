Nazillispor – Belediye Derincespor: 1-5

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- 2’NCİ Lig Kırmızı Grup’ta haftalar önce küme düşen Nazillispor, sezonun son maçında evinde Belediye Derincespor’a 5-1 yenildi. Derincespor bu galibiyetin ardından ligde kalmayı başardı. Belediye Derincespor, 13’üncü dakikada Denizalp, 20’inci dakikada Mustafa, 22’nci dakikada Güney (kendi kalesine), 36’ncı dakikada Arif’in golleriyle 4-0 üstünlük kurdu. Nazillispor’da İlkay 42’nci dakikada farkı üçe indirdi: 4-1. Belediye Derincespor, 79’uncu dakikada Mustafa ile bir gol daha buldu: 5-1. Maçı 5-1 kazanan konuk takım kümede kaldı.