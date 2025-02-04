Nazillispor'da ayrılıklar sürüyor

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'tü üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından düşme hattına giren Nazillispor'da yaprak dökümü devam ediyor. Stoper Furkan Balaban ve golcü Oğuzcan Kesgin'le vedalaşan siyah-beyazlılarda forvette oynayan Miraç Furkan Türközü de takımdan ayrıldı. Bu sezon Nazillispor'da 6 gole imza atan 24 yaşındaki futbolcu, 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Adana FK'ya transfer oldu.

Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğup büyüdüğüm, sokaklarında hayallerimin peşinden koştuğum bu güzel şehrin formasını onurla terletmek benim için tarif edilemez bir gururdu. Bu camianın bir parçası olmak, sahada ve saha dışında Nazillispor için mücadele etmek hayatımın en değerli anılarından biri olarak kalacak. Şimdi ise yeni bir yolculuğa çıkarken, buraya kattığım her anıyla gurur duyuyor ve sizlere minnettar olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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