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Nazillispor'da kaleci Zekeriya gitti

Ajans Haberleri
  • 29.07.2025 15:09
  • Giriş: 29.07.2025 15:09
  • Güncelleme: 29.07.2025 15:09
Kaynak: DHA
Nazillispor'da kaleci Zekeriya gitti

NAZİLLİ, (DHA)- 3'üncü Lig kulüplerinden Nazillispor'da yatırımcı Ümit Ambar ile anlaşma sağlanamaması üzerine yeni transferlerden kaleci Zekeriya Topayan kulüpten ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpte ikinci dönemini geçirmeye hazırlanan tecrübeli file bekçisi Zekeriya, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek yuvadan uçtu. Zekeriya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nazillispor ile anlaşmamın ardından verdikleri sözleri yerine getirmediklerinden dolayı ayrılmış bulunmaktayım. Her iki taraf için hayırlısı olsun" dedi.

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