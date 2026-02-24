Nazillispor'da yine çekilme iddiası

NAZİLLİ, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kulüpteki sıkıntılar nedeniyle gençlerle mücadele ederek son 9 maçta kalesinde 52 gol gören son sıradaki Nazillispor'un yine ligden çekilmeyi değerlendirdiği iddia edildi. Başkanı 2023-2024 sezonundaki Ankaraspor maçıyla alakalı yürütülen şike soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen, futbolcuları bahisten ceza alınca altyapı oyuncularıyla kalan, tesislerinden ve stadından çıkarılınca ilçeden taşınan siyah-beyazlılar pes etme noktasına geldi. Devre arasında çekilme kararı almasına rağmen ikinci yarıda altyapı takviyeli sahaya çıkan Nazilli kalan maçlara çıkmamayı değerlendiriyor.

Grupta 22 maç sonunda 4 puanla kurtuluş şansını yitiren Nazillispor'un pazar günü iç sahada aldığı 10-0'lık Karşıyaka mağlubiyetinin ardından bu hafta lider Kütahyaspor deplasmanına çıkmayacağı iddia ediliyor. Teknik direktörü ve sağlık ekibi olmayan, sakatlanan oyuncularına rakip sağlıkçılar müdahale eden Nazillispor'un genç oyuncuları maçlara imkansızlıklar nedeniyle birbirinden farklı formalarla çıkmak zorunda kalıyor. PFDK, daha önce siyah-beyazlılara biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurulmamasından dolayı ceza kesti.

