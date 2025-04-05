Nazillispor evinde oynayacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 11 maçının 10'unu kaybedip kümede kalma umutlarını tüketen Nazillispor yarın evinde Play-Off'a kalma mücadelesi veren Karacabey Belediye Spor ile kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Halil Erdoğan düdük çalacak. Nazillispor'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Uygar Mert müsabakada forma giyemeyecek. 13 puanla 17'nci basamakta yer alan Nazillispor'un maçı kaybetmesi halinde rakiplerinin de alacağı sonuçlara göre resmen küme düşme ihtimali bulunuyor.