Nazillispor son kozlarını oynuyor

NAZİLLİ, (DHA) - 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 8 maç kala düşme hattından kurtulamayıp her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Nazillispor yarın zirve yarışındaki Serik Belediyespor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Grupta son oynadığı 8 maçta 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak umut tüketen Nazilli ekibi 13 puanla, kurtuluş hattının 8 puan gerisinde sondan ikinci sırada yer alıyor. Antalya temsilcisi Serik ise 58 puanla lider 68 Aksaray Belediyespor'un ardından zirve takipçisi konumunda.