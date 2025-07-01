Nazillispor’da sportif direktörlük görevine Yılmaz getirildi

Bu sezon 3.ligde mücadele edecek Nazillispor’da sportif direktörlük görevine Levent Yılmaz getirildi.



Nazillispor’da, sportif direktörlük görevine UEFA A lisansına sahip teknik adam Levent Yılmaz’ı getirdi. İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Yılmaz ile her konuda anlaşma sağlandı.



Daha önce Uşakspor’da teknik direktörlük yapan Levent Yılmaz, bir dönem Bursaspor’da Murat Sözkesen’in yardımcılığı ve Çekmeköy Kadın Futbol Takımı’nın teknik sorumluluğunu üstlendi. Yılmaz, diğer taraftan akademik kariyerini de sürdürüyor. Kadro planlaması için yaklaşık 1 haftadır yoğun mesai harcayan Levent Yılmaz’ın 2 Temmuz Çarşamba günü Nazilli’ye gelerek çalışmalara başlayacağı öğrenildi.