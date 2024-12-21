Nazım Daştan ve Cihan Bilgin protestosu: Gözaltına alınan 20 gazeteciden 19'u serbest

Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane Meydanı'nda yapılmak istenen açıklamaya müdahale eden polis 20 gazeteciyi gözaltına aldı.

DİSK Basın İş, Mezopotamya Kadın Gazeteciler (MKG) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) tarafından Suriye'de "SİHA saldırısı sonucu" yaşamını yitirdiği belirtilen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için bugün saat 13.00'te Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yapılmak istendi.

Protestoya dakikalar kala Beyoğlu Kaymakamlığı eylemi yasakladı. Polis, açıklama saati öncesinde alanı ablukaya aldı.

Alana girmek isteyen gazeteciler, polis tarafından engellendi. Alana girmek isteyen basın emekçileri ile polis arasında arbede çıktı.

Arbede sırasında polis çok sayıda gazeteci ve bazı dernek yöneticilerini gözaltına aldı.

DİSK Basın İş, gözaltılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen meslektaşlarımız gözaltına alındı. Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi.

Gözaltına alınan 20 gazetecinin isimleri ise şu şekilde:

Pınar Gayıp

Enes Sezgin

Osman Akın

Hayri Tunç

Yadigar Aygün

Serpil Ünal

Zeynep Kuray

Mustafa Subaşı

Saliha Aras

Rozerin Gültekin

Ferhat Sezgin

Melik Çelik

Gülistan Dursun

Elif Bayburt

Umut Taştan

Rojdan Erez

Ahmet Güneş

Pelin Laçın

Mahsum Sağlam

Can Papila

Gözaltına alınan 19 gazeteci serbest bırakılırken Gülistan Dursun savcılığa sevk edildi.

Dilek Basalan, Newroz Ünverdi, Samet Ayas, Haci Ugiş, Ramazan Yavuz, Mehmet Önal, Ayten Bingöl, Yakup Bulut, Serbülent Çiçek, Abdurrahman Çiçek, Fethiye Kaçmaz, Fesih İlhan ve Emrullah İris.