Nâzım Hikmet, 124. doğum gününde anılıyor

Nâzım Hikmet, doğumunun 124’üncü yılında İstanbul’da farklı etkinliklerde anılacak. Nazım Hikmet’in anma etkinliği, yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği Kadıköy’de, Kadıköy Belediyesi ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın tarafından Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinlik, 15 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de düzenlenecek. Fazıl Say’ın da dinletisi gerçekleşecek.

Açılış konuşmalarını; Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı; Nâzım Hikmet Vakfı kurucularından Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral ile Vakıf Başkan Vekili Özcan Arca gerçekleştirece kgecenin sunuculuğunu tiyatro ve sinema oyuncusu Ebru Saçar üstlenecek.

Anma gecesinde; tiyatro sanatçıları Vahide Perçin ve Altan Gördüm şiirleriyle, Mercan Selçuk Dans Topluluğu danslarıyla, “Tarık Akan’ın Çocukları” Özel Taş Koleji Öğrencileri Müzik ve Korosu müzikleriyle sahnede olacak.

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ise 15 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleşecek. Tarabya Oteli Önü ve Sevgi Barış Teknesi’nde yapılacak etkinlikte Ali Bakır şiir ve müzik seslendirecek.