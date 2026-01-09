Nâzım Hikmet, 124. doğum gününde Kadıköy'de anılıyor

Evrensel değerimiz Nâzım Hikmet, doğumunun 124. yılında yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği Kadıköy’de anılıyor.

Kadıköy Belediyesi ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği bu özel gece,

15 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de, Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Gece besteci Fazıl Say’ın özel dinletisiyle taçlanacak.

Açılış konuşmalarını; Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı; Nâzım Hikmet Vakfı kurucularından Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral ile Vakıf Başkan Vekili Özcan Arca gerçekleştirece kgecenin sunuculuğunu tiyatro ve sinema oyuncusu Ebru Saçar üstlenecek.

Anma gecesinde; tiyatro sanatçıları Vahide Perçin ve Altan Gördüm şiirleriyle, Mercan Selçuk Dans Topluluğu danslarıyla, “Tarık Akan’ın Çocukları” Özel Taş Koleji Öğrencileri Müzik ve Korosu müzikleriyle sahnede olacak.