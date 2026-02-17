Nâzım Hikmet, Aşık Veysel ve Suhulet-26 Rusya'da sergileniyor

İstanbul’da yaşayan Rus sanatçı Tatyana Kirillova, Türkiye’yi Rusya’nın Devlet Sanat Akademisi’nde üç eserle temsil edecek. Sanatçı, Türkiye’nin kültürel ve tarihsel hafızasını yansıtan üç farklı temayı uluslararası izleyiciyle buluşturuyor.

Rusya Federasyonu Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı himayesinde ve Sankt-Peterburg Devlet Stieglitz Sanat ve Tasarım Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası sergi-yarışma “Artist’s View of the World”, “Around the World: Art Without Borders” festivali kapsamında 26 Şubat - 15 Mart arasında Sankt-Peterburg’da gerçekleştirilecek.

Uluslararası sanatçıları bir araya getiren sergi, akademinin tarihi ve görkemli ana salonunda düzenlenecek. Federal bakanlık himayesinde gerçekleşen bu projeye katılım, uluslararası sanat çevrelerinde önemli bir prestij göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bu yıl Türkiye, İstanbul’da on yıldır yaşayan Rus sanatçı Tatyana Kirillova tarafından üç eserle temsil edilecek. Sanatçı, Türkiye’nin kültürel ve tarihsel hafızasını yansıtan üç farklı temayı uluslararası izleyiciyle buluşturuyor.