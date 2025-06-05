Nazım Hikmet Burhaniye’de anıldı

Usta şair Nazım Hikmet, ölümünün 62’nci yılında Balıkesir Burhaniye’de anıldı. Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şubesi’nin katkılarıyla gerçekleşen Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma yoğun ilgi gördü.

Gece de sanatçı Turgut Bağır ve Tüm Emeklilerin Sendikası Gömeç ilçe başkanı Dilek Akbaş, Nazım Hikmetin yaşam öyküsünü şarkılarla, şiirlerle anlattı. Etkinlikte sahne alan Burhaniye Nazım Hikmet Korosu Nazım Hikmet şiirlerinden oluşan besteleri seslendirdi.

Etkinlikte yapılan konuşmada, “Sınırsız, sınıfsız bir kardeş sofarasına oturmayı düşleyen, dünyanın acılarını yüreğinde duyan, devrimci şiirler yazan, güzel günler görmeyi, güneşi içmeyi, güneşe gülmeyi hayal ettiren, ömrünün yarısını parmaklıklar ardında, diğer yarısını sürgünde geçiren, memleketine hasret ölen 20. yüzyılın en büyük şairlerinden Nazım Hikmet’i 62. ölüm yıldönümünde anıyoruz” denilirken, Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin de bir konuşma yaptı.