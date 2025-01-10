Nâzım Hikmet, doğumunun 123. yılında Şişli'de anılıyor: 'Ne güzel şey hatırlamak seni'
Şişli Belediyesi ile Nâzım Hikmet Vakfı'nın ortak çalışmasıyla hazırlanan "Ne güzel şey hatırlamak seni" adlı etkinlik 15 Ocak günü saat 20.00'de Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek.
Etkinlik öncesi saat 19'da Şişli Belediyesi'nce hazırlanan "Şişli'de Bir Nâzım" kitabının lansmanı ve kokteyl yapılacak.
Programın açılış konuşmasını Nâzım Hikmet Vakfı adına Yönetim Kurulu Uyesi Zeynep Oral yapacak.
Altan Gördüm'ün sunucu olduğu anma etkinliğinde ilkin geçen yıl yitirdiğimiz Genco Erkal'ın sesinden Nâzım Hikmet'in "Otobiyografi" şiiri dinlenecek. Ardından Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem şairin çeşitli şiirlerini seslendirecek.
Levent Ülgen, Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan "Kartallı Kâzım" bölümünü sahneleyecek.
Mercan Selçuk Dans Topluluğu Nâzım Hikmet şiirlerini dans ve müzikle yorumlayacak.
Gecenin açılış ve kapanışında Tarık Akan’ın çocukları Özel Taş Koleji Korosu sahneye çıkacak.
Program değerli sanatçılar Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay şarkılarıyla son bulacak.