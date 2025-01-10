Nâzım Hikmet, doğumunun 123. yılında Şişli'de anılıyor: 'Ne güzel şey hatırlamak seni'

Kültür Sanat 10.01.2025 15:17 Giriş: 10.01.2025 15:17

Güncelleme: 10.01.2025 15:21 Kaynak: Haber Merkezi

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