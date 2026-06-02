Nâzım Hikmet Harbiye’de anılıyor

Deniz Burak BAYRAK

Türk edebiyatının ve dünya şiirinin en önemli isimlerinden Nâzım Hikmet, ölümünün yıl dönümünde özel bir konserle anılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestra tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, İBB İstanbul Gençlik Orkestrası ve Anadolu Kolektif’in ortak prodüksiyonu olan “Ben Nâzım”, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşuyor.

Nâzım Hikmet’in 3 Haziran 1963’te hayatını kaybetmesinin ardından her yıl anılan büyük şair, bu kez şiir, müzik ve anlatının bir araya geldiği özel bir prodüksiyonla hatırlanıyor. Şef Orhan Şallıel yönetiminde sahnelenecek “Ben Nâzım”, şairin “Otobiyografi” şiiri ekseninde kurgulandı. Konserde Ahmet Aslan, Doğan Duru, Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke, Kurtalan Ekspres, Oğuz Aksaç ile Türkü Akbayram sahne alıyor. Gecenin anlatıcılığını ise Betül Arım ve Eraslan Sağlam üstleniyor.

Nâzım Hikmet’in yaşamından, düşünce dünyasından ve şiirlerinden izler taşıyan “Ben Nâzım”, sanatçının ölüm yıl dönümünde onun eserlerini ve mirasını yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Etkinliğin ücretsiz biletleri Biletix’te.