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Nazım Hikmet'i ölümünün 62. yılında Murathan Mungan anlatacak

Güncel
  • 23.05.2025 15:29
  • Giriş: 23.05.2025 15:29
  • Güncelleme: 23.05.2025 15:44
Kaynak: Haber Merkezi
Nazım Hikmet'i ölümünün 62. yılında Murathan Mungan anlatacak
Fotoğraf: DepoPhotos

Türkçenin büyük şairi Nazım Hikmet, ölümünün 62. yılında özel bir etkinlikle anılacak.

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen süreli etkinliklerden biri olan "Nâzım Hikmet'i Tanımak ve Anlamak" dizi konuşmalarının bu ayki konuğu Murathan Mungan olacak.

Etkinlik, 29 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da Beyoğlu’ndaki Metrohan binasında gerçekleştirilecek.

"Şiirin Uzun Yolcusu: Nâzım Hikmet" başlıklı söyleşide Murathan Mungan, Nâzım Hikmet şiirine ilişkin görüşlerini ayrıntılı olarak dinleyenlerle paylaşacak.

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