Nâzım Hikmet'in yeğeni Murat Germen'e boykot gözaltısı

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yürütülen soruşturma kapsamında, Nâzım Hikmet'in yeğeni fotoğraf sanatçısı Murat Germen hakkında "Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" suçundan yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye girerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Germen, Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

BirGün'e konuşan Germen'in eşi Sema Germen, Çağlayan Adliyesi’nde olduklarını belirterek, dosyada gizlilik kararını olduğunu söyledi.

Germen, "Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum ama ülkesini her zaman seven, imkanı varken kalmayı tercih eden, vatansever birine böyle bir muamelenin yapılmasını içime sindiremiyorum" diye konuştu.