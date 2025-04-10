Nâzım Hikmet'in yeğeni Murat Germen serbest bırakıldı
Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden Nâzım Hikmet Ran'ın yeğeni fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen, boykot paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından Germen, serbest bırakıldı.
İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yürütülen soruşturma kapsamında, Nâzım Hikmet'in yeğeni fotoğraf sanatçısı Murat Germen hakkında "Kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" suçundan yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye girerken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Germen, Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.
BirGün'e konuşan Germen'in eşi Sema Germen, Çağlayan Adliyesi’nde olduklarını belirterek, dosyada gizlilik kararını olduğunu söyledi.
Germen, "Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum ama ülkesini her zaman seven, imkanı varken kalmayı tercih eden, vatansever birine böyle bir muamelenin yapılmasını içime sindiremiyorum" diye konuştu.
SERBEST BIRAKILDI
Savcılıkta ifade veren Germen, ardından serbest bırakıldı.