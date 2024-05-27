Nâzım Hikmet müzikali İstanbul'da sahnelenecek

Nâzım Hikmet'in yaşamını konu alan ilk müzikal şimdi de İstanbul'da sahneleniyor.

Besteci Hasan Yükselir’in ilk kez Berlin'de sahnelenen Nazım Hikmet Müzikali, “OD - SEVDA ATEŞTEN BİR GÖMLEK“, 23 yıl sonra yenilenmiş olarak şimdi de İstanbul’da sanatseverler ile buluşacak.

Yaşamını Almanya ve Türkiye’de sürdüren Müzisyen Hasan Yükselir’in eserini Ümit Çırak yönetti.

Müzikalin Türkiye prömiyeri 29 Mayıs’ta Bakırköy’de Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Müzikal daha sonra da 5 ve 13 Haziran tarihlerinde Kadıköy’de Baba Sahne’de sahnelecek.

Eseri kurgulayıp yazan ve besteleyen Hasan Yükselir ile yöneten Ümit Çırak, aynı zamanda oyuncu olarak da sahnede yer alacak.

Ozan Sarıboğa (Piyano), Çağatay Öncü (Kontrbass), Erçin Bendivar (Gitar), Burak Can Olçaray (Klarnet) ve Veysel Lekesizgöz‘den (Keman) oluşan virtuoz enstrümanistler müzikalin daimi orkestrası olarak eşlik edecek.