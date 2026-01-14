Nâzım Hikmet Şiir Ödülü için başvurular başladı

Türkçeye evrensel ölçekte değer katan Nâzım Hikmet’in düşünsel mirasını ve şiir anlayışını yaşatmak amacıyla düzenlenen Nâzım Hikmet Şiir Ödülü için başvurular başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ödül, ölümsüz şairin barış, eşitlik, adalet ve özgürlük arzusuyla çınlayan sesini güncel üretimlerle gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.

İlk olarak geçen yıl verilen Nâzım Hikmet Şiir Ödülü; Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (Bursa Kültür) tarafından düzenleniyor. Bursa Kültür’ün kültür ve edebiyat alanındaki üretimi desteklemeye yönelik çalışmalarının önemli bir parçası olan ödül, Nâzım Hikmet’in evrensel sesini, devrimci ruhunu ve insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan hayat görüşünü yaşatmayı hedefliyor.

Şiir alanında nitelikli üretimi desteklemeyi ve çağdaş şiire güncel eserler kazandırmayı amaçlayan Nâzım Hikmet Şiir Ödülü’nün seçici kurulunda Ali Özgür Özkarcı, Olcay Akyıldız, Devrim Dirlikyapan, Asuman Susam ve Betül Tarıman yer alıyor. 1 Mart 2026'ya kadar devam eden başvuru sürecinin ardından, seçici kurulun titiz değerlendirmesi sonucunda belirlenecek eserin sahibi, 50 bin lira para ödülünü almaya hak kazanacak.

NÂZIM HİKMET ŞİİR ÖDÜLÜ ŞARTNAMESİ

1. Nâzım Hikmet Şiir Ödülü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Türk şiirine katkı sunmak amacıyla verilir.

2. Ödül Türkçe şiir türünde yazılmış kitaplara verilir.



3. Ödül bir takvim yılı içinde (1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025) yayımlanmış, Seçici Kurulun seçtiği bir kitaba verilir.



4. Nâzım Hikmet Şiir Ödülü bir plaket ve 50.000 TL olarak tespit edilmiştir.



5. Ödüle aday olacak kitaplarla ilgili başvurular şairleri ya da yayınevleri tarafından 1 Ocak 2026’dan başlayarak 1 Mart 2026 akşamına kadar yapılmalıdır.



6. Ödüle başvuru yapanlar kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) içeren başvuru dilekçesiyle birlikte 6 kopya kitabı elden, posta ya da kargoyla “Tayyare Kültür Merkezi, Orhanbey Mahallesi Atatürk Caddesi 1. Uçak Sokak Numara 1 Osmangazi/ Bursa” adresine teslim etmelidir.



7. Ödül Seçici Kurulu Asuman Susam, Betül Tarıman, Ali Özgür Özkarcı, Olcay Akyıldız, Devrim Dirlikyapan olmak üzere beş kişiden oluşur. Yazman olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü’nden bir temsilci de kurulda yer alır. Yazmanın oy hakkı yoktur. İstifa ya da vefatla boşalan üyeliklere Seçici Kurul önerisi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yeni üyeleri belirler.



8. Seçici Kurul üyeleri, aday olan eserler dışında aynı takvim yılında yayımlanmış eserleri ödüle aday gösterebilir. Aday olması kabul edilen eserler, eser sahibinin onayı alındıktan sonra yazman tarafından Seçici Kurul üyelerine ulaştırılır. Seçici Kurulda yer alanların eserleri ödüle aday olamaz.



9. Seçici Kurul her yıl nisan ayında toplanır. Seçici Kurul başkanının yönetiminde toplanan Seçici Kurul gizli oylamayla ödülü kazanan eserleri seçer. Oy eşitliği durumunda Seçici Kurul başkanının ikinci oyu belirleyici olur. Seçici Kurul toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarfta bir yazıyla önceden Seçici Kurul yazmanına gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez. Ödül paylaştırılabilir. Seçici Kurul ödül verilmemesi yolunda karar alabilir.



10. Ödülü kazanan yapıt sahibine aynı yıl içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenecek bir törenle ödülü ve plaketi verilir.