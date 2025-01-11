Nâzım Hikmet Şişli’de anılıyor

Yunis ALAÇAM

Şişli Belediyesi ile Nâzım Hikmet Vakfı’nın ortak çalışmasıyla hazırlanan ‘Ne güzel şey hatırlamak seni’ adlı etkinlik 15 Ocak saat 20.00’de Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda. Saat 19’da Şişli Belediyesi’nin hazırladığı "Şişli’de Bir Nâzım" kitabının lansmanı yapılacak.

Programın açılışını Nâzım Hikmet Vakfı adına Yönetim Kurulu Uyesi Zeynep Oral yapacak. Altan Gördüm’ün sunucu olduğu etkinlikte Genco Erkal’ın sesinden Nâzım Hikmet’in ‘Otobiyografi’ şiiri dinlenecek. Ardından Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem şairin şiirlerini seslendirecek.

Levent Ülgen, Memleketimden İnsan Manzaraları’ndan ‘Kartallı Kâzım’ bölümünü sahneleyecek. Mercan Selçuk Dans Topluluğu Nâzım Hikmet şiirlerini dans ve müzikle yorumlayacak. Gecenin açılış ve kapanışında Tarık Akan’ın çocukları Özel Taş Koleji Korosu sahneye çıkacak. Program sanatçılar Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay şarkılarıyla bitecek.