Nâzım Hikmet’in eserleri yankılandı

Oktay EVSEN

Usta şair Nâzım Hikmet, doğumunun 124’üncü yılında İstanbul’daki Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki etkinlikle anıldı. Kadıköy Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından ‘Nazım 124 Yaşında’ başlığıyla düzenlenen etkinlikte şiir, dans ve müzik bir araya geldi.

Oyuncu Vahide Perçin, Nâzım Hikmet’in ‘Yaşamaya Dair’, Altan Gördüm ise ‘Tuna Üstüne Söylenmiştir’ adlı şiirleri seslendirdi.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk’un Nâzım Hikmet şiirlerinden bestelediği eserler eşliğinde sahne aldı. ‘Tarık Akan’ın Çocukları’ başlığıyla Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu izleyiciyle buluştu. Piyanist Fazıl Say da ‘Kara Toprak’, ‘Ses’ ve ‘Nâzım’ adlı eserlerini seslendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlediği anma etkinliğinde ise ‘Denize Dönmek İstiyorum’ başlıklı konser gerçekleştirildi. Hasan Yükselir ve Tülay Günal, şef Gökmen Fahlioğulları yönetimindeki Anatolia Senfoni Orkestrası ile büyük ustanın şiirlerini yorumladılar.

Etkinlikler, Nâzım Hikmet’in umudunu, direncini ve insan sevgisini sahnede yeniden hissettirdi.