Nazım Hikmet’in “Şeyh Bedreddin Destanı” İznik’te sahne alacak

Nazım Hikmet’in unutulmaz eseri "Şeyh Bedreddin Destanı", 27 Temmuz’da İznik Antik Tiyatro’da izleyiciyle buluşacak. 62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında sahnelenecek olan Bedreddin Oratoryosu, bu sefer yaylı dörtlü, flüt, saksofon ve piyanonun da yer aldığı Geniş Merdiven Ensemble eşliğinde sergilenecek.

HABER MERKEZİ

Bedreddin Oratoryosu, Nazım Hikmet’in 1936 yılında kaleme aldığı ve Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan "Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı"nın tamamının Barış Yıldırım ve Murat Mengirkaon tarafından bestelenmesiyle sahneye taşınıyor.

Destanin, Şeyh Bedreddin’in 600 yıl önce sürgün olarak göz hapsinde tutulduğu İznik’te izleyiciyle buluşması bu gösterime tarihsel bir nitelik kazandırıyor.

Eser farklı yerlerin yanı sıra Bedreddin-Börklüce hareketinin diğer önemli mekânları olan Karaburun ve Selçuk’ta da (Ayasuluk) sergilendi. Bestecilerinin “epik oratoryo” olarak adlandırdığı eser, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 62. Bursa Festivali çerçevesinde, Geniş Merdiven Orkestra’ya dahil olarak bir “ensemble” teşkil eden 13 müzisyenin ve oyuncu Latif Tiftikçi’nin eşliğinde sahne alacak.

“İSYANIN DERİNLİKLERİNİ HİSSETTİRİYOR”

Geniş Merdiven’in yaptığı açıklamada, “Şeyh Bedreddin Destanı, Nazım Hikmet’in kaleminden çıkan ve Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri. Bu destanın müzik ve sahne eseri olarak bütünüyle bestelenmesi, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Geniş Merdiven Orkestrası’nın performansı, izleyicilere Şeyh Bedreddin’in isyanının ve mücadelesinin derinliklerini hissettiriyor” denildi.

Geniş Merdiven Orkestrası, 2021 yılının sonunda İzmir’de kuruldu. İki bağımsız müzisyen Yıldırım ve Mengirkaon, çeşitli epik oratoryolar sergiledikten sonra Nazım Hikmet’in eserini müziğe uyarlayarak sahneye taşımaya karar verdi. Orkestranın adı, Mikis Theodorakis’in Mauthausen Kantatı’ndan "O Antonis" bölümünü Türkçeye çevirerek uyarladıkları "Geniş Merdiven" şarkısından geliyor. Bu şarkı, konserlerde seyircilerin katılımıyla söyleniyor.