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Nazım Sangare, Fatih Karagümrük’te

Ajans Haberleri
  • 14.09.2023 17:22
  • Giriş: 14.09.2023 17:22
  • Güncelleme: 14.09.2023 17:23
Kaynak: İHA
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Nazım Sangare, Fatih Karagümrük’te

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Nazım Sangare’yi transfer etti. 29 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fatih Karagümrük kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “A Milli futbol takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare’ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. 

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