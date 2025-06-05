Nâzım’a selam olsun

Kültür Sanat Servisi

Nâzım Hikmet, ölümünün 62’nci yılında Türkiye'de ve dünyada düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Rusya'nın başkenti Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’ndaki tören duygulu anlara sahne oldu. Katılımcılar, Nâzım Hikmet’in eserlerinden dizeler okudu ve hatırasını saygıyla andı.

Anma töreni T.C. Moskova Büyükelçiliği himayesinde, Rus-Türk İş İnsanları Birliği ve Moskova Nâzım Hikmet Vakfı’nın iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Programın onur konuklarından sanatçı Zülfü Livaneli konuşmasında, “‘Türkçenin büyük şairi’ sözü çok doğru, çünkü bir terzinin elinde kumaş neyse, bir sanatçının, bir yazarın elinde de dil odur. Dili ta Yunus Emre’den, 13. yüzyıldan -hatta daha öncesinden- alıp günümüze taşımak, ona yeni imkânlar kazandırmak… Nâzım Hikmet, Türkçeye -yani bizim anadilimiz, anayurdumuz olan Türkiye’ye- çok büyük katkıda bulundu ve bütün dünyaya bizi tanıttı. Ama esas önemli olan da Türkiye’de iyiliğe, güzelliğe, kardeşliğe, barışa yöneltti insanları.”

Livaneli, Nâzım Hikmet’in bir şiirinden alıntı yaparak sözlerini şöyle tamamladı: “Diyordu ki bir şiirinde: ‘Ben hapisten çıkmışım, Sait Faik’ten bahsediyor; ben hapisten çıkmışım, Sait’in karaciğeri sancılar içindeydi ve dünya güzeldi.’ Dünyaya, bütün zorluklara rağmen şöyle iyimser gözlerle bakan bir insan… Hepimize büyük bir güç veriyor. O dayandıysa, hepimiz dayanırız her şeye.”

NİLÜFER’DE ANMA

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, Türk edebiyatının önemli ismi Nâzım Hikmet’in 62’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle “Memleket Toprağındadır Kökü: Nâzım Anması” gerçekleştirdi. Gecede ölümsüz şairin şiirleri okunurken, “Bilinmeyen Yönleri İle Nâzım Hikmet” söyleşisi de yapıldı. Ayrıca Nilüfer Kent Konseyi Melih Elal Okuma Grubu ve Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi “Nâzım Hikmet” şiirlerini okudu. Grup Nehir dinletisi ile program sona erdi.

DESTAN SAHNELENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları usta şair Nâzım Hikmet’in ulusal mücadele ruhunu anlatan önemli eserlerinden Kuvayi Milliye Destanı, dinleti formatında sahneledi.

İsmet İnönü Sahnesi’ndeki dinletinin yönetmen koltuğunda Harun Özer otururken, sahnede Şehir Tiyatroları'nın deneyimli sanatçıları yer aldı.

ÇOKSESLİ YOLCULUK

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Nâzım Hikmet ile Çoksesli Yolculuk’ programıyla anıldı. Etkinlikte, Şef Zeynep Göknur Yıldız’ın yönetiminde Bursa Çoksesli Korosu, Şef Yiğit Deniz yönetiminde Jazzberry Tunes ve Şef Oylum Dil Bitir yönetiminde BBB Mudanya Çoksesli Koro’su sahne aldı. Gecede, çağdaş Türk müziği bestecileri Murat Cem Orhan, Nedim Yıldız, Serdar Yalçın ve Turgay Erdener’in Nâzım Hikmet’in şiirlerinden ilhamla bestelediği eserler seslendirildi. .

NÂZIM’IN RÜYASI

Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma gecesi, "Nâzım’ın Rüyası" adlı müzikli gösteriyle sanatseverlerle buluştu. Nâzım’ın seçkin şiirleri, usta yorumcu Alpdoğan Esenoğlu tarafından seslendirilirken, anlatıcı Reyhan Görkan sahnede Nâzım’ın hayat öyküsünü ve mücadele dolu yaşamını aktardı. Fatoş Haznedar ise yorumladığı müziklerle izleyicileri, Nâzım’ın dizelerinde geçen duygularla baş başa bıraktı.

NÂZIM HİKMET’İN İZİNDE

Nâzım Hikmet Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle anıldı. Dikili Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen “Nâzım Hikmet’in İzinde” başlıklı şiir gecesinde usta şairin memleket özlemi, tutsaklığı, yaşama sevgisi eserleri ile seslendirildi.

MAVİ GÖZLÜ DEV

Nâzım Hikmet Bornova Belediyesi tarafından Büyükpark’taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen “Mavi Gözlü Dev’e Saygıyla” başlıklı etkinlikle anıldı. Grup İlyada, Nazım’ın derinlikli şiirlerinden beslenen eserleri seslendirdi. Konsere yoğun katılım gösteren Bornovalılar, “Karlı Kayın Ormanı”, “Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar”, “Ceviz Ağacı” ve “Senin Düşünmek” gibi unutulmaz eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

‘ORTAK HAYAL’ SERGİSİ

İstanbul'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde (NHKM) dün Nâzım Hikmet’in 62. ölüm yıldönümünde “Ortak Hayal” adlı serginin açılışı yapıldı. Sergide Nâzım Hikmet’in kendi çağdaşı ressam, karikatürist, yazar, şair, akademisyen, oyuncu ve eleştirmenlere dair işler yer alıyor. Sergi yaz sonuna dek izleyicisiyle buluşacak.