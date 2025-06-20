Nâzım’dan Kazım’a Bir Volkan’dır Karadeniz etkinliği İstanbul’da

Oktay EVSEN

Nâzım Hikmet, Kazım Koyuncu ve Volkan Konak,, "Nâzım'dan Kazım'a Bir Volkan'dır Karadeniz" başlıklı etkinlik serisiyle İstanbul''da anılıyor.

İstanbul’daki etkinliklerin ilk ayağı, bugün saat 18.00’de Beyoğlu Tünel Meydanı’nda başlayacak. Buradaki anmada şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak ve müzik dinletisi düzenlenecek. Saat 18.30’da ise katılımcılar Karaköy’e yürüyerek saat 19.30’da şehir hatları vapuruyla Kadıköy’e geçecek. Gecenin finali saat 20.30’da Kadıköy Festival Park’taki büyük konserle yapılacak.

Gecenin finali ise saat 20.30’da Kadıköy Festival Park’ta gerçekleşecek büyük konserle yapılacak. Aralarında İlkay Akkaya, Erdal Güney, Sunay Akın, Berkay Ateş, Ayşenur Kolivar, Selçuk Balcı, Ruhi Su Dostlar Korosu, Orhan Aydın, Niyazi Koyuncu, İBB Orkestra’nın da bulunduğu çok sayıda sanatçı, şiir ve müziklerle sahne alacak.