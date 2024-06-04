Nâzımsız geçen 61 yıl

Kültür Sanat Servisi

Türkçenin büyük şairi Nâzım Hikmet Ran, 61’inci ölüm yıldönümünde çok sayıda etkinlikle anıldı. Sosyal medyada çok sayıda yurttaş, Nâzım Hikmet’i dizeleriyle hatırladı. Rusya’nın başkenti Moskova’da ölümünün 61. yıl dönümü nedeniyle Hikmet’in anısına konser düzenlendi. Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın organizasyonuyla, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi İşbirliğiyle Russkaya Pesnya Moskova Devlet Akademi Tiyatrosu’nda sanatçı Serenad Bağcan konser verdi. Bağcan ve orkestrası bağlama virtüözü Erdem Şimşek eşliğinde Nâzım Hikmet’in anısına derlenen şarkıları söyledi. Konserde, Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın Onursal Başkanı sanatçı Zülfü Livaneli de sahneye çıkarak bazı şarkılara eşlik etti.

Konser öncesinde Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır yaptığı konuşmada, “Farklı görüşlerden herkesi bir araya getirebilen, herkesi fikirleri ışığı altında aydınlatan ve yol göstermeye devam eden bir insan Nâzım Hikmet, bizi yine bir araya getirdi” ifadelerini kullandı.

HEYKELİNİN YANINA ÇINAR AĞACI DİKİLDİ

Türk şiirinin büyük kalemi Nâzım Hikmet, yaşamını yitirişinin 61’inci yılında yurdun dört bir tarafındaki etkinliklerle anıldı.

İSTANBUL: Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Beşiktaş Belediyesi ortaklığında Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda, Mehmet Aksoy’un Nâzım Hikmet heykeli önünde anma düzenlendi.

Anmada Mazlum Çimen, şairden besteler seslendirdi.

ARTVİN: Hopa Belediyesi, Nâzım Hikmet Ran’ın 61. ölüm yılında şairin “Vasiyet” şiirinden yola çıkarak, Hopa sahilinde heykelinin yanına çınar ağacı dikti. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, şunları kaydetti: “Bugün Nâzım’ın aramızdan ayrılışının 61. yılı. Dünya şairi, memleket sevdalısı Nâzım Hikmet, 1928’de Gürcistan sınırından ülkesine kaçak yollarla girdi, Hopa’nın Çamlıköy köyünde yakalandı, Hopa hapishanesinde iki ay yattı. Hopalılar büyük şairi çok sevdi. Nâzım Hopa Hapishanesi’nde önemli şiirler yazdı… Bugün bulundukları noktalarda çınar ağacı dikiyorlar ve Anadolu’da Nâzım’ı yaşatıyorlar. Çağrımıza kulak veren, Nâzım’ın vasiyetini yerine getiren, Nâzım’ı Anadolu’da yaşatan herkese Hopa’dan teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

ANTALYA: Konyaaltı Belediyesi, Nâzım’ı Belgin Dalar’ın “Nâzım Şiirleri Sergisi” ile anacak. Sergi Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda 7 Haziran’a kadar görülebilecek.

BURSA: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nâzım Hikmet’in aramızdan ayrılışının 61’inci yıl dönümünde 2024 yılını ‘Bursa Nâzım Hikmet Yılı’ olarak ilan etti. Yıl boyunca söyleşilerden atölyelere, okumalardan konserlere, sinema ve tiyatro gösterilerinden sergilere kadar pek çok etkinlik düzenlenerek Türk şiirinin mavi gözlü devi Bursa’da ölümsüz kılınacak.

DENİZLİ: Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, Delikliçınar Meydanı’nda Nâzım Hikmet için 50 eserden oluşan karikatür sergisi düzenledi.

Usta şair, 3 Haziran 1963’te Moskova’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.