NBA All-Star 2026: Cumartesi gecesi yarışmalarında kimler sahne alacak?

NBA All-Star 2026 bugün düzenlenecek geleneksel yarışmalarla devam edecek. Los Angeles’taki Intuit Dome’da yapılacak organizasyonda basketbolseverler 3 Sayı Yarışması, Şut Yıldızları Yarışması ve Smaç Yarışmasını izleme fırsatı bulacak.

NBA tarafından paylaşılan en güncel programa göre cumartesi gecesi yarışmaları TSİ 01.00’de başlayacak. Mücadeleler S Sport'tan naklen yayımlanacak.

3 SAYI YARIŞMASI

NBA’in duyurusuna göre 2026 All-Star 3 Sayı Yarışması’nda şu isimler mücadele edecek:

Devin Booker (Phoenix Suns)

Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Jamal Murray (Denver Nuggets)

Bobby Portis Jr. (Milwaukee Bucks)

Norman Powell (Miami Heat)

ŞUT YILDIZLARI YARIŞMASI

Uzun bir aranın ardından yeniden programa alınan Şut Yıldızları Yarışması, bu yıl dört takımın katılımıyla düzenlenecek. Her takımda bir NBA efsanesi ile aktif oyuncular ve genç isimler yer alacak. Takımlar şu şekilde:

All-Star Takımı:

Scottie Barnes-Chet Holmgren-Richard Hamilton

Cameron Takımı:

Jalen Johnson-Kon Knueppel-Corey Maggette

Harper Takımı:

Dylan Harper-Ron Harper Jr.-Ron Harper

Knicks Takımı:

Jalen Brunson-Karl-Anthony Towns-Allan Houston

Yarışmada oyuncular, kısa süreli şut parkurunda hem hız hem de isabet konusunda karşı karşıya gelecek.

SMAÇ YARIŞMASI: GECENİN FİNALİ

Cumartesi gecesinin en çok merak edilen bölümü olan Smaç Yarışması, bu yıl dört genç ve atletik ismin katılımıyla yapılacak. NBA’in açıkladığı listeye göre yarışacak oyuncular şunlar:

Carter Bryant (San Antonio Spurs)

Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers)

Keshad Johnson (Miami Heat)

Jase Richardson (Orlando Magic)

Smaç Yarışması, gecenin kapanış etkinliği olacak ve All-Star cumartesi programı bu yarışmayla sona erecek.