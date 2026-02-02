NBA All-Star 2026 kadroları açıklandı: Alperen Şengün dışarıda kaldı

NBA’de 2026 All-Star organizasyonu öncesinde ilk beşlerin ardından yedek oyuncuların da açıklanmasıyla birlikte kadrolar resmen belli oldu.

Geçen sezon All-Star seçilerek Mehmet Okur’dan sonra bu başarıyı elde eden ikinci Türk oyuncu olan Alperen Şengün, 2026'da koç tercihleriyle belirlenen yedekler arasında kendine yer bulamadı.

Alperen, Houston Rockets formasıyla sezon boyunca 21 sayı, 9.2 ribaund ve 6.4 asist ortalamaları yakalamasına rağmen All-Star dışında kaldı.

Alperen’in bu sezon All-Star sahnesine çıkabilmesi için tek ihtimal, organizasyona seçilen oyunculardan birinin sakatlık ya da benzeri bir nedenle turnuvaya katılamaması. Böyle bir durumda Şengün’ün adı ilk alternatifler arasında yer alıyor.

İLK BEŞLER

Doğu Konferansı:

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Batı Konferansı:

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

YEDEKLER

Batı: Anthony Edwards, Jamal Murray, Chet Holmgren, Kevin Durant, Devin Booker, Deni Avdija, LeBron James

Doğu: Donovan Mitchell, Jalen Johnson, Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam, Norman Powell, Scottie Barnes, Jalen Duren