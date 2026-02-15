NBA All-Star 2026 maçı öncesi bilinmesi gerekenler

NBA All-Star 2026 organizasyonu, 14-16 Şubat tarihleri arasında Los Angeles Clippers’ın yeni salonu Intuit Dome’da düzenleniyor.

All-Star maçı, TSİ 01.00’de oynanacak. Bu yıl ilk kez uygulanan formatta, ABD’li oyunculardan oluşan iki takım ile Dünya Karması karşı karşıya gelecek.

Yeni sistemde üç ekip, 12’şer dakikalık maçlar oynayacak. Bu karşılaşmaların ardından en iyi iki takım, dördüncü ve final maçında şampiyonluk için sahaya çıkacak.

ALPEREN, DÜNYA KARMASINDA

Organizasyonda Türkiye adına Alperen Şengün de yer alacak. Houston Rockets forması giyen milli oyuncu, Dünya Karması kadrosunda mücadele edecek.

Alperen Şengün, geçen sezonun ardından ikinci kez All-Star sahnesine çıkacak. 2007 yılında bunu başaran Mehmet Okur’un ardından NBA tarihinde All-Star maçında oynayan ikinci Türk basketbolcu olan Şengün, üst üste iki kez seçilen ilk Türk oyuncu olma unvanını da elde etti.

Organizasyon öncesinde Doğu ve Batı Konferansları’nda ilk beşe seçilen oyuncular da açıklandı. Doğu Konferansı’nda Giannis Antetokounmpo, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham ve Tyrese Maxey ilk beşte yer aldı. Antetokounmpo, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Batı Konferansı’nda ise Stephen Curry, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic ve Victor Wembanyama ilk beşe seçildi. Curry ve Gilgeous-Alexander da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

LEBRON JAMES İLK 5 DIŞINDA

Bu sezonun dikkat çeken başlıklarından biri ise LeBron James oldu. NBA kariyerinde 21 yıl üst üste All-Star ilk beşine seçilen LeBron James’in bu serisi sona erdi. Ancak 41 yaşındaki yıldız, yedekler arasında yer alarak 22. kez All-Star maçında forma giyecek ve kendisine ait rekoru geliştirecek.

Yeni format kapsamında ABD’li genç oyunculardan oluşan NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı ile tecrübeli isimlerin yer aldığı NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı ve Dünya Karması sahaya çıkacak.

YILDIZLAR KADROSU

NBA Yıldızlar kadrosunda Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson ve Tyrese Maxey bulunuyor. NBA Rütbeliler Takımı’nda ise Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell ve Norman Powell yer alıyor.

Dünya Karması’nda ise Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Alperen Şengün, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Victor Wembanyama forma giyecek.

Yeni formatıyla dikkat çeken NBA All-Star 2026, hem oyuncu dağılımı hem de maç sistemiyle organizasyona farklı bir yapı kazandırmayı hedefliyor.