NBA All-Star 2026: Yeni format, tek taraflı final

NBA’in Los Angeles’ta, Intuit Dome’da düzenlenen 2026 All-Star, yıllardır eleştirilen rekabetsiz gösteri algısını kırmak amacıyla bu sezon tamamen yenilenen bir formatla oynandı.

Doğu-Batı ayrımı rafa kaldırıldı bunun yerine Genç ABD’lilerden oluşan ABD Karması, tecrübeli yıldızlardan kurulu ABD Veteran Karması ve uluslararası oyunculardan meydana gelen Dünya Karması sahne aldı.

Kısa süreli, yüksek tempolu maçlardan oluşan mini turnuva formatı, gecenin başında denge ve heyecan üretse de finalde ibrenin tek yöne kırıldığı bir tablo ortaya çıktı.

Gecenin açılış maçında ABD Karması ile Dünya Karması karşı karşıya geldi. Hedef skor uygulamasıyla oynanan mücadelede tempo beklenenden yüksekti.

İLK SİNYALLER İYİ

Normal süresi 32-32 biten maç, All-Star tarihinde nadir görülen bir şekilde uzatmaya gitti. Uzatmada hücumda daha doğru kararlar veren ABD Karması, bitirici üçlükle maçı 37-35 kazanarak geceye avantajlı başladı. Bu karşılaşma, yeni formatın en azından rekabet üretebildiğini gösteren ilk sinyal oldu.

İkinci maçta bu kez ABD Veteran Karması ile ABD Karması parkede buluştu. Tecrübe ile gençlik arasındaki mücadele, gecenin en dramatik anını üretti. Skorun başa baş gittiği karşılaşmada, bitime saniyeler kala gelen üçlükle veteranlar 42-40 galip geldi.

Salon, ilk kez gerçek bir All-Star atmosferine benzer biçimde ayağa kalktı ve yeni formatın asıl hedefi olan anlamlı anlar yakalanmış oldu.

KAWHI LEONARD YILDIZLAŞTI

Üçüncü ve son grup maçında ABD Veteran Karması ile Dünya Karması karşı karşıya geldi. Bu mücadelede veteranların yıldız ismi Kawhi Leonard, oyunun iki yönünde de kontrolü eline aldı ve yüksek skorla takımını 48-45’lik galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Dünya Karması turnuvaya veda ederken, finalin adı ABD Karması-ABD Veteran Karması oldu.

Gecenin finali ise beklenen rekabeti üretemedi. ABD Karması, maçın ilk anlarından itibaren sertlik ve tempo farkını hissettirdi. Savunmada agresif kalan gençler, hızlı hücumlarla skor üstünlüğünü kısa sürede çift hanelere taşıdı.

GENÇLER RAHAT KAZANDI

ABD Veteran Karması hücumda ritim bulmakta zorlanırken, maç adeta tek tarafa döndü. Final karşılaşması 47-21 gibi All-Star için son derece çarpıcı bir skorla sona erdi ve ABD Karması, yeni formatın ilk şampiyonu olarak parkeden ayrıldı.

Gecenin bireysel ödülü olan Kobe Bryant MVP Kupası ise Anthony Edwards’ın oldu. Edwards, turnuva boyunca oynanan maçlarda hücumda sorumluluk almaktan çekinmeyen görüntüsüyle öne çıktı. Özellikle finaldeki enerjisi ve skor katkısı, jüri tercihini netleştirdi. NBA’in son yıllarda vitrine çıkardığı yeni kuşağın sembol isimlerinden biri olan Edwards, All-Star gecesini MVP unvanıyla tamamladı.

ALPEREN ŞENGÜN NE YAPTI?

Ülke basketbolunun NBA’deki en önemli temsilcisi Alperen Şengün, All-Star sahnesine Dünya Karması formasıyla çıktı. Şengün, iki maçta sınırlı süreler aldı.

İlk karşılaşmada ABD Karması’na karşı oynanan ve uzatmaya giden maçta 3 dakika sahada kalan milli oyuncu, skor üretemese de ribaund ve asist katkısıyla oyunun içinde kaldı. Fiziksel temasın düşük olduğu All-Star temposunda, kısa sürede pota altı varlığıyla dikkat çekti.

All-Star gecesini 9 dakikada 1 sayı, 5 ribaund ve 4 asist ile tamamlayan Şengün için bu organizasyon, istatistikten çok orada olma ve vitrine çıkma anlamı taşıdı. Üst üste ikinci kez All-Star seçilen ilk Türk oyuncu olan Şengün, NBA’in en büyük sahnesinde kalıcı hale geldiğini bir kez daha göstermiş oldu.

YENİ FORMATIN ARTILARI EKSİLERİ

Özetle yeni formatıyla NBA All-Star 2026, gecenin ilk bölümünde vaat ettiği rekabeti kısmen üretse de finalde ortaya çıkan büyük fark, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Buna karşın lig yönetimi, kısa maçlar, hedef skor ve farklı kadro yapılanmalarıyla All-Star’ı yeniden anlamlı hale getirme arayışından vazgeçmiş değil. Los Angeles’taki bu deneme, kusurlarıyla birlikte, NBA’in gösteri ile rekabet arasındaki dengeyi yeniden kurma çabasının en somut örneklerinden biri olarak kayda geçti.