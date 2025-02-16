NBA All-Star'da 3 sayı yarışmasını Tyler Herro kazandı

2025 NBA All-Star 3 sayı yarışmasını Miami Heat oyuncusu Tyler Herro kazandı.

ABD’nin San Francisco şehrinde bulunan Chase Center’da düzenlenen 2025 NBA All-Star organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

Her sene merakla beklenen smaç yarışmasında Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs), Mac McClung (Osceola Magic) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) mücadele etti. Finalde Mac McClung ile Castle karşı karşıya geldi. Bütün smaçlarından 50 puan alan McClung, şampiyon oldu. Mac McClung’un araba üzerinden yaptığı smaç etkinliğe damga vurdu. McClung, smaç yarışmasını üst üste 3. kez kazanan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.



Günün bir diğer beklenen etkinliği olan 3 sayı yarışmasında; Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Tyler Herro (Miami Heat), Buddy Hield (Golden State Warriors), Cameron Johnson (Brooklyn Nets), Damian Lillard (Milwaukee Bucks) ve Norman Powell (Los Angeles Clippers) yer aldı. Finalde 24 puan toplayan Herro, ilk kez 3 sayı yarışmasını kazandı.

Yetenek yarışmasında ise Donovan Mitchell - Evan Mobley (Cavaliers Takımı), Chris Paul - Victor Wembanyama (Spurs Takımı), Draymond Green - Moses Moody (Warriors Takımı) ve Zaccharie Risacher - Alex Sarr (Rooks Takımı) karşılaştı. Yarışmada Donovan Mitchell ve Evan Mobley’den oluşan Cavaliers Takımı birinci oldu.