NBA All-Star'da 3 takımın kadrosu belli oldu
NBA All-Star'da yer alacak 3 takımın kadrosu belli oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna yer alacak 3 takımın kadrosu belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, NBA All-Star'da yer alacak dört takımdan üçünün kadroları duyuruldu.
NBA yorumcuları ve takım genel menajerleri Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith, 24 oyuncudan oluşan havuzdan sekizer oyuncu seçti.
All-Star'a seçilen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, Chuck Takımı'nda Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak. Takımda ayrıca Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell bulunuyor.
2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.
NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek.
Organizasyonda mücadele edecek 4. takım olan Candace Takımı için ise NBA 2025 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında 15 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda, 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek.
"Yükselen Yıldızlar" etkinliğinde şampiyon olan takım ise NBA All-Star karşılaşmasına katılmaya hak kazanacak ve Candace Takımı'nda yer alacak.
NBA All-Star organizasyonunda yer alacak dört takımdan üçünün kadroları şu şekilde:
Shaq Takımı:
LeBron James
Stephen Curry
Anthony Davis
Jayson Tatum
Kevin Durant
Damian Lillard
James Harden
Jaylen Brown
Kenny Takımı:
Anthony Edwards
Jalen Brunson
Jaren Jackson
Jalen Williams
Darius Garland
Evan Mobley
Cade Cunningham
Tyler Herro
Chuck Takımı:
Nikola Jokic
Giannis Antetokounmpo
Shai Gilgeous-Alexander
Victor Wembanyama
Pascal Siakam
Alperen Şengün
Karl-Anthony Towns
Donovan Mitchell