NBA All-Star'da 3 takımın kadrosu belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star organizasyonuna yer alacak 3 takımın kadrosu belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, NBA All-Star'da yer alacak dört takımdan üçünün kadroları duyuruldu.

NBA yorumcuları ve takım genel menajerleri Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith, 24 oyuncudan oluşan havuzdan sekizer oyuncu seçti.

All-Star'a seçilen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, Chuck Takımı'nda Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi yıldızlarla aynı takımda parkeye çıkacak. Takımda ayrıca Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Donovan Mitchell bulunuyor.

2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.

NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek.

Organizasyonda mücadele edecek 4. takım olan Candace Takımı için ise NBA 2025 All-Star organizasyonu kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında 15 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda, 10'u çaylak, 11'i ikinci sezonunu geçiren ve 7'si NBA Gelişim Ligi'nden olmak üzere 28 basketbolcu mücadele edecek.

"Yükselen Yıldızlar" etkinliğinde şampiyon olan takım ise NBA All-Star karşılaşmasına katılmaya hak kazanacak ve Candace Takımı'nda yer alacak.

NBA All-Star organizasyonunda yer alacak dört takımdan üçünün kadroları şu şekilde:

Shaq Takımı:

LeBron James

Stephen Curry

Anthony Davis

Jayson Tatum

Kevin Durant

Damian Lillard

James Harden

Jaylen Brown

Kenny Takımı:

Anthony Edwards

Jalen Brunson

Jaren Jackson

Jalen Williams

Darius Garland

Evan Mobley

Cade Cunningham

Tyler Herro

Chuck Takımı:

Nikola Jokic

Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander

Victor Wembanyama

Pascal Siakam

Alperen Şengün

Karl-Anthony Towns

Donovan Mitchell