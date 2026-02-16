NBA All-Star gecesinde tarih yazan Alperen Şengün

Beyza Betül CİHAN / İSTANBUL, (DHA) - AMERİKAN Basketbol Ligi’nin All-Star sahnesinde bir kez daha ay-yıldızlı gurur yaşandı. Alperen Şengün, 75’inci All-Star organizasyonunda parkede yer alarak üst üste ikinci kez bu prestijli etkinlikte forma giyen ilk Türk oyuncu oldu.

Dünya Karması ile USA Stars arasındaki karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Uzatmaya giden mücadelede USA Stars parkeden 37-35 galip ayrılırken, Alperen sınırlı süre almasına rağmen 4 ribaunt ve 2 asistlik katkı verdi.

Los Angeles Clippers’ın evi olan Intuit Dome’da düzenlenen organizasyon, bu yıl mini turnuva formatıyla oynandı. ABD’li oyuncuların yer aldığı USA Stars ve USA Stripes ekipleri ile Dünya Karması’nın mücadele ettiği gecede şampiyonluk kupasını, finalde USA Stripes’ı 47-21 mağlup eden USA Stars kaldırdı.

Gecenin en önemli notlarından biri ise 23 yaşındaki milli yıldızın kariyer basamağındaki tarihi adımıydı. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 2007’de All-Star seçilen Mehmet Okur’un ardından bu organizasyonda yer alan ikinci Türk olmuştu. Ancak Alperen, üst üste ikinci kez seçilerek bu alanda tek başına zirveye çıktı.