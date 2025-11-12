NBA, All-Star için yeni formatı açıkladı

NBA All-Star geleneği köklerinden sarsılıyor. Ligde yıllardır tartışma konusu olan “ABD mi dünya mı?” rekabeti bu kez sahaya gerçek anlamda taşınıyor. NBA, Şubat 2025’te Los Angeles’ta yapılacak All-Star organizasyonu için tamamen yeni bir format açıkladı: İki ABD takımı ve bir Dünya Karması toplamda dört maçta kozlarını paylaşacak.

Los Angeles Clippers’ın evi Intuit Home Arena’da gerçekleşecek organizasyon, 13-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Her biri 12 dakikalık periyotlardan oluşacak dört maçın ilk üçünde üç takım birbirine karşı oynayacak, ardından en iyi iki ekip finalde şampiyonluk için karşılaşacak.

24 OYUNCU SEÇİLECEK

Her takımda en az sekiz oyuncu yer alacak. İki konferanstan toplam 24 oyuncu seçilecek. İlk beşler; taraftar oyları (%50), aktif NBA oyuncuları (%25) ve medya paneli (%25) tarafından belirlenecek. Geriye kalan yedili rotasyon ise başantrenörlerin tercihine bırakılacak.

Bu yıl ayrıca pozisyon sınırlaması da kaldırılıyor. Yani artık “guard” ya da “forvet” dengesi gözetilmeyecek, tamamen performans odaklı bir kadro oluşturulacak. Eğer 16 ABD’li ve 8 uluslararası oyuncu dengesi sağlanamazsa, dengeyi kurmak için NBA Komiseri Adam Silver doğrudan devreye girecek.

Yeni sistem, All-Star’a taze bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Uzmanlar, bu formatın hem rekabeti hem de izlenirliği artıracağını belirtiyor. Taraftarlar ise sosyal medyada şimdiden “ABD–Dünya rekabeti gerçek oluyor” etiketiyle heyecanı büyütüyor.