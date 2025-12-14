NBA Cup'ta finalin adı: Knicks-Spurs

NBA Cup yarı finallerine ev sahipliği yapan Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da oynanan karşılaşmalar, tempolu ve yüksek skorlu mücadelelere sahne oldu. Gecenin sonunda New York Knicks ve San Antonio Spurs, adlarını finale yazdıran ekipler oldu.

Yarı finalde Orlando Magic ile karşılaşan New York Knicks, rakibini 132-120 mağlup ederek finale yükseldi. Knicks’te Jalen Brunson, 40 sayı ve 8 asistlik performansıyla maçın açık ara en etkili ismi oldu.

Karl-Anthony Towns 29 sayı ve 8 ribauntla pota altında fark yaratırken, OG Anunoby de 24 sayı ve 6 ribauntla galibiyete önemli katkı verdi.

Orlando Magic cephesinde Jalen Suggs’ın 26, Paolo Banchero’nun ise 25 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

NEFES KESEN MAÇIN GALİBİ SPURS

Gecenin diğer yarı finalinde ise büyük bir çekişme yaşandı. San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder’ı son bölümde bulduğu sayılarla 111-109 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Spurs’te skor yükü paylaşıldı; Devin Vassell 23 sayı üretirken, Stephon Castle, De’Aaron Fox ve Victor Wembanyama 22’şer sayıyla galibiyette kilit rol oynadı.

Oklahoma City Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 29 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Jalen Williams ve Chet Holmgren’in 17’şer sayısı finale çıkmaya yetmedi.

NBA Cup'ta şampiyonu belirleyecek final karşılaşması, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 04.30’da oynanacak.