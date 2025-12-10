NBA Cup’ta Doğu Konferansı yarı finali belli oldu

NBA Cup çeyrek finalinde Miami Heat’i 117-108 mağlup eden Orlando Magic, Doğu Konferansı’nda yarı finale yükselen taraf oldu.

Kia Center’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, özellikle hücum performansıyla sonuca gitmeyi başardı.

Magic’de Desmond Bane 37 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Wendell Carter 14 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Jalen Suggs 20, Paolo Banchero ise 18 sayıyla galibiyete katkı verdi.

HERRO'DAN 20 SAYI

Miami Heat’te ise Norman Powell 21, Tyler Herro 20, Andrew Wiggins ve Bam Adebayo 19’ar sayıyla oynadı ancak bu performanslar tur için yeterli olmadı.

Gecenin diğer maçında New York Knicks, deplasmanda Toronto Raptors’u 117-101 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Knicks’te Jalen Brunson 35 sayıyla öne çıkarken, Karl-Anthony Towns 14 sayı ve 16 ribauntla double-double yaptı.

Raptors’ta Brandon Ingram 31 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle oynarken, Jamal Shead 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Orlando Magic ile New York Knicks, Doğu Konferansı yarı finalinde 14 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek.