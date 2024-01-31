NBA'de 76ers, Furkan Korkmaz'ın 19 sayı attığı maçta Warriors'a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 19 sayı attığı maçta Philadelphia 76ers, Golden State Warriors'a 119-107 yenildi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry'nin 37 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle yıldızlaştığı maçta 76ers'ı yenerek 20. galibiyetini aldı. Ev sahibi Warriors'ta Jonathan Kuminga 26 ve Andrew Wiggins 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Üst üste 4. olmak üzere 17. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Tobias Harris, 26 sayıyla takımının en skoreri oldu. Furkan Korkmaz'ın 19 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle oynadığı mücadelede Kelly Oubre Jr 15 ve Joel Embiid 14 sayı kaydetti.