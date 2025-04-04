NBA'de Adem Bona'nın 28 sayısı Philadelphia 76ers'ın galibiyetine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın 28 sayı, 6 ribauntla oynadığı maçta Milwaukee Bucks'a 126-113 yenildi.

NBA'de 6 maç yapıldı. 76ers'da Quentin Grimes 24 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken Guerschon Yabusele'nin 22 sayısı ve Jared Butler'in 14 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bucks'da Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 20 asist, 17 ribaunt ve "triple-double"la galibiyetin mimarı oldu.

Brook Lopez 17 sayıyla oynarken Kyle Kuzma 16 sayılık performans gösterdi.