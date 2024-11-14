NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "double-double" ile katkı yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 111-103 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Clippers'ı 8 sayı farkla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 4 blok, 1 top çalma ile oynadığı maçta takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Rockets'ta Jalen Green 21 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Clippers'ta James Harden'in 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.