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NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "double-double" ile katkı yaptı

Ajans Haberleri
  • 14.11.2024 12:15
  • Giriş: 14.11.2024 12:15
  • Güncelleme: 14.11.2024 12:16
Kaynak: AA
NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "double-double" ile katkı yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 111-103 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Clippers'ı 8 sayı farkla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 4 blok, 1 top çalma ile oynadığı maçta takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Rockets'ta Jalen Green 21 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Clippers'ta James Harden'in 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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