NBA'de Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçta Sacramento Kings'e 113-103 yenildi.

NBA'de 6 maç yapıldı. Kings'i konuk eden Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alarak maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 30 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 1 blokla oynadı.

Sezonun 23. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Jalen Green 24 ve Tari Eason 14 sayı üretti.

Kings'te ise DeMar DeRozan'ın 21 ve Zach LaVine'ın 20 sayısı, sezonun 31. galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk takımda Domantas Sabonis, maçın başında sakatlanarak oyuna devam edemedi.