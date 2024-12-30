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NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" performansı Rockets'a yetmedi

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 12:57
  • Giriş: 30.12.2024 12:57
  • Güncelleme: 30.12.2024 12:58
Kaynak: AA
NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double" performansı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Miami Heat'e 104-100 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets'ın Heat'i konuk ettiği mücadelede yaklaşık 35 dakika süre alarak "double-double" yapan Alperen, 18 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 21 galibiyet, 11 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Rockets'ta Dillon Brooks 22 ve Jalen Green, 19 sayı kaydetti.

Sezonun 16. galibiyetini alan Heat'te ise Tyler Herro 27 ve Nikola Jovic, 18 sayı buldu.

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