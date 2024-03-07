NBA'de Alperen Şengün'ün "triple double"ı Rockets'a yetmedi
Kaynak: AA
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'a 122-116 yenildi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asistlik "triple double" performansı Rockets'ın kazanmasına yetmedi.
Rockets'ta Jabari Smith 19 sayı, Cam Whitmore 17 sayı, Fred VanVleet 15 sayı, 8 asist, Jalen Green 15 sayıyla oynadı.
Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Paul George 21 sayı, 7 ribaunt, James Harden 21 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Terance Mann 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.