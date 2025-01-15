NBA'de Batı Konferansı lideri Thunder'dan üst üste 3. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 118-102 yendi.

NBA'de 7 maç yapıldı. 76ers'a konuk olan Batı Konferansı lideri Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayı, 9 asist ve Jalen Williams'ın 24 sayı, 6 asistlik katkısıyla art arda 3, sezonun ise 33. galibiyetini aldı.

Peş peşe 3 olmak üzere 23. yenilgisini yaşayan Philadelphia 76ers'ta Justin Edwards 25 ve Jeff Dowtin Jr 18 sayı attı. Adem Bona ise yaklaşık 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 3 ribauntla tamamladı.