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NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 7. galibiyet

Ajans Haberleri
  • 30.11.2024 11:21
  • Giriş: 30.11.2024 11:21
  • Güncelleme: 30.11.2024 11:21
Kaynak: AA
NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 7. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 yendi ve art arda 7. galibiyetini aldı.

NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı ikincisi Celtics, deplasmanda Bulls'u 9 sayı farkla mağlup etti.

Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaparken Payton Pritchard da 29 sayı kaydetti.

Bulls'ta Nikola Vucevic, 32 sayı ile kendisi adına sezonun sayı rekorunu kırmasına rağmen bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

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