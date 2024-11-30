NBA'de Boston Celtics'ten üst üste 7. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 yendi ve art arda 7. galibiyetini aldı.

NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı ikincisi Celtics, deplasmanda Bulls'u 9 sayı farkla mağlup etti.

Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaparken Payton Pritchard da 29 sayı kaydetti.

Bulls'ta Nikola Vucevic, 32 sayı ile kendisi adına sezonun sayı rekorunu kırmasına rağmen bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.