NBA'de Boston Celtics üst üste 8. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda New York Knicks'i 116-102 yendi.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Knicks karşısında kazanarak art arda 8 olmak üzere 45. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı ve 8 ribaunt, Kristaps Porzingis 22 sayı ve 4 ribaunt, Jayson Tatum 19 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

Sezonun 23. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 34 sayı ve 9 asist, Josh Hart 16 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.