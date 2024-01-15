Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

NBA'de Bucks, Lillard'ın son saniye üçlüğüyle Kings'i yıktı

Ajans Haberleri
  • 15.01.2024 13:14
  • Giriş: 15.01.2024 13:14
  • Güncelleme: 15.01.2024 13:14
Kaynak: AA
NBA'de Bucks, Lillard'ın son saniye üçlüğüyle Kings'i yıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, uzatmaya giden maçta Sacramento Kings'i 143-142 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Bucks, 29 sayı, 4 ribaunt, 8 asistle oynayan Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle bu sezon 28. galibiyetine uzandı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaparken, Malik Beasley 23 sayı, 4 ribaunt, 5 asist, Bobby Portis 22 sayı, 10 ribauntluk performans sergiledi.

Kings'te ise De'Aaron Fox 32 sayı, 5 asist, Malik Monk 28 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Kevin Huerter 26 sayı, 10 ribaunt, Domantas Sabonis 21 sayı, 13 ribaunt, 15 asistle mücadele etti.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 